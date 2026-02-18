В Гуково пять человек пострадали в ДТП
В Гуково в аварии пострадали пять человек. ДТП случилось днем 18 февраля на пересечении улиц Герцена и Карла Маркса, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai Accent не уступил дорогу проезжавшей «Ниве». Автомобили столкнулись.
В результате случившегося пострадали четыре человека: оба водителя и три пассажира.
Обстоятельства аварии уточняются.
Как ранее сообщал«Ъ-Ростов», автобус и бензовоз столкнулись утром 18 февраля на 868 км автодороги М-4 «Дон». В результате ДТП были госпитализированы четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).