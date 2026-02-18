Пулеметное в очередь

Госдума 18 февраля одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий частным охранным предприятиям (ЧОП) временно получать в пользование от Росгвардии боевое стрелковое оружие для охраны критически важных объектов. Это право будет предоставлено на период специальной военной операции, чтобы охранники могли сбивать дроны. Депутаты против этой меры не возражали, но выразили беспокойство, не превратятся ли ЧОПы в «вооруженные квазиформирования» и будут ли они нести ответственность в случае, если не сдадут оружие.

Законопроект, внесенный в Думу 30 января группой единороссов во главе с председателями комитетов по безопасности и по энергетике Василием Пискаревым и Николаем Шульгиновым, был разработан в развитие другого закона, принятого весной прошлого года. Тогда депутаты дали ЧОПам, охраняющим объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), право сбивать беспилотники с помощью огнестрельного оружия или средств радиолокационной борьбы. Новая инициатива позволяет охранным предприятиям, работающим на критически важных объектах, получать боевое оружие в территориальных отделениях Росгвардии. Для этого им нужно будет направить туда обращение, предварительно согласованное с региональным управлением ФСБ. Росгвардия вправе принять решение о выдаче требуемых моделей оружия и патронов к нему, исходя из их наличия, а впоследствии потребовать их вернуть, что ЧОПы должны будут сделать в течение двух недель.

Господин Пискарев в своем Telegram-канале объяснял актуальность инициативы тем, что только с начала 2024 года зафиксировано более 920 атак БПЛА на объекты ТЭК. 80% подобной инфраструктуры охраняют именно ЧОПы, но по закону им разрешено использовать только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное).

Во время обсуждения законопроекта Елена Драпеко («Справедливая Россия», СР) попросила авторов уточнить, о каком именно оружии идет речь и смогут ли чоповцы просить его для охраны объектов культурного наследия вроде Эрмитажа или Пушкинского музея.

Зампред комитета Думы по безопасности Анатолий Выборный (ЕР) пояснил, что ЧОПы смогут получить в отделениях Росгвардии крупнокалиберные скоростные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое длинноствольное стрелковое оружие.

Что же касается критически важных объектов, то их перечень утверждает правительство и названные госпожой Драпеко музеи туда тоже входят, успокоил коллегу единоросс.

Яна Лантратова (СР) поинтересовалась, предусмотрена ли ответственность для ЧОПов в случае, если они не сдадут оружие по требованию Росгвардии или по истечении договора. Анатолий Выборный заверил, что санкции обязательно будут — вплоть до отзыва лицензии. Ренат Сулейманов (КПРФ) копнул глубже и обеспокоился возможностью превращения ЧОПов в «вооруженные квазиформирования». Не лучше ли «направить усилия на укрепление системы ПВО», спросил он. «Мы исходим прежде всего из складывающейся непростой ситуации, в которой мы живем. Непростая ситуация требует от нас, соответственно, непростых решений»,— ответил господин Выборный. Он также подчеркнул, что речь в проекте идет о ЧОПах, которые уже охраняют критически важные объекты, а атаки беспилотников «требуют соответствующей защиты».

Наконец, глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) предложила рассмотреть вопрос об усилении охраны школ, которые не относятся к критически важным объектам, «но жизнь и здоровье детей не менее важны, чем предприятия ТЭК». Анатолий Выборный важность вопроса оценил (хоть он и выходит за рамки обсуждаемого проекта), предложив проанализировать практику в сфере охраны школ и в случае необходимости «вместе разработать соответствующие инициативы».

В итоге за законопроект проголосовали 392 депутата, один воздержался.

Ксения Веретенникова