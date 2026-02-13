Росаккредитация запретила Lamoda ввозить часть товаров Adidas в Россию

Lamoda знает об ужесточении Росаккредитацией контроля документов на ввоз в Россию товаров иностранных брендов, сообщила «Ъ» пресс-служба маркетплейса. Так в компании прокомментировали сообщения СМИ о том, что Росаккредитация аннулировала сертификаты соответствия Lamoda на ввоз товаров Adidas.

Речь идет о «минимальной части объема ввозимой партии», утверждают в Lamoda. Остальная часть документов выпускается в России, пояснили в компании. О том, что Росаккредитация аннулировала сертификаты соответствия Lamoda на товары Adidas, писал Telegram-канал Mash. Утверждается, что приостановить действие документов у Росаккредитации потребовала таможня.

Lamoda «внимательно следит за изменениями требований, знает об ужесточении контроля документов со стороны Росаккредитации и находится в постоянном диалоге с профильными регуляторами», отмечается в заявлении. «Выпуск продукции на территорию РФ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Lamoda как импортер выполняет все требования законодательства, находится в плотном взаимодействии с органами государственной власти и всегда предоставляет документы по запросу»,— сказали в компании.

Adidas закрыла магазины в России в 2022 году, однако продукция осталась доступна для продажи в России через механизмы параллельного импорта. Помимо Lamoda, продавать товары Adidas стала сеть ASP, которую развивает дистрибутор западных спортивных брендов Lestate.

Виктория Колганова, Елизавета Шмакова