Японская сноубордистка Фукада взяла золото Олимпиады в слоупстайле
Сноубордистка Мари Фукада стала победительницей Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине слоупстайл. Лучшая попытка японки была оценена в 87,83 балла.
Мари Фукада
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года, новозеландка Зои Садовски-Синнотт. Она показала результат 87,48 балла. Бронзовым призером стала японская сноубордистка Кокомо Мурасэ (85,80).
По итогу квалификации в финал соревнования вышли 12 сноубордисток из 30. Каждая спортсменка выполнила по три спуска, в зачет пошел результат лучшего из них.
Мари Фукаде 19 лет. Она впервые стала обладательницей олимпийской медали. На счету японки бронза чемпионата мира в дисциплине биг-эйр.