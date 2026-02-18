Японская сноубордистка Фукада взяла золото Олимпиады в слоупстайле

Сноубордистка Мари Фукада стала победительницей Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине слоупстайл. Лучшая попытка японки была оценена в 87,83 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мари Фукада

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Мари Фукада

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года, новозеландка Зои Садовски-Синнотт. Она показала результат 87,48 балла. Бронзовым призером стала японская сноубордистка Кокомо Мурасэ (85,80).

По итогу квалификации в финал соревнования вышли 12 сноубордисток из 30. Каждая спортсменка выполнила по три спуска, в зачет пошел результат лучшего из них.

Мари Фукаде 19 лет. Она впервые стала обладательницей олимпийской медали. На счету японки бронза чемпионата мира в дисциплине биг-эйр.

Таисия Орлова