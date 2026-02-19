Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds

Февраль выдался на редкость снежным и морозным. А ледяные кристаллы, снежинки и морозные узоры — излюбленное вдохновение для ювелирных художников, стремящихся запечатлеть красоту зимнего сезона. Рассматриваем дизайнерские новинки из белого золота, бриллиантов и горного хрусталя. Удивительным образом тема льдинок и снежинок максимально раскрылась в серьгах — как миниатюрных пусетах, имитирующих снежный вихрь, так и в длинных жирандолях, напоминающих драгоценные сосульки.

Серьги «Опера», Posie Пусеты, Parure Atelier Серьги High Jewellery, Chopard Пусеты Luminous, Alrosa Diamonds Пусеты, Cluev Пусеты Flora, Chamovskikh Серьги High Jewellery, Chopard Серьги «Веера», Posie Браслет «Вальс снежинок. Анна Каренина», VR Jewellery Art (художник-ювелир Виктория Романова) Браслет «Снежинка», Dzhanelli Серьги NeoCity, Chamovskikh Кольцо из стали с хрусталем, Ko and Co (Poison Drop) Пусеты-снежинки, Yana Серьги, Nikos Koulis (ЦУМ)

Полнее всего зимнюю тему раскрыли ювелиры MIUZ Diamonds в новой коллекции «Альма». Сколь не похожи друг на друга снежинки, падающие с неба, столь же разнообразно их ювелирное воплощение в виде брошей, серег и заколок в исполнении мастеров российской марки.

Пусеты MIUZ Diamonds Серьги MIUZ Diamonds Серьги MIUZ Diamonds Серьги MIUZ Diamonds Брошь MIUZ Diamonds Брошь MIUZ Diamonds Брошь MIUZ Diamonds Брошь MIUZ Diamonds Подвеска MIUZ Diamonds

Нина Спиридонова