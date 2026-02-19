По погоде
Сезонные ювелирные украшения на зимнюю тему
Фото: MIUZ Diamonds
Февраль выдался на редкость снежным и морозным. А ледяные кристаллы, снежинки и морозные узоры — излюбленное вдохновение для ювелирных художников, стремящихся запечатлеть красоту зимнего сезона. Рассматриваем дизайнерские новинки из белого золота, бриллиантов и горного хрусталя. Удивительным образом тема льдинок и снежинок максимально раскрылась в серьгах — как миниатюрных пусетах, имитирующих снежный вихрь, так и в длинных жирандолях, напоминающих драгоценные сосульки.
Полнее всего зимнюю тему раскрыли ювелиры MIUZ Diamonds в новой коллекции «Альма». Сколь не похожи друг на друга снежинки, падающие с неба, столь же разнообразно их ювелирное воплощение в виде брошей, серег и заколок в исполнении мастеров российской марки.