По погоде

Сезонные ювелирные украшения на зимнюю тему

Фото: MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds

Февраль выдался на редкость снежным и морозным. А ледяные кристаллы, снежинки и морозные узоры — излюбленное вдохновение для ювелирных художников, стремящихся запечатлеть красоту зимнего сезона. Рассматриваем дизайнерские новинки из белого золота, бриллиантов и горного хрусталя. Удивительным образом тема льдинок и снежинок максимально раскрылась в серьгах — как миниатюрных пусетах, имитирующих снежный вихрь, так и в длинных жирандолях, напоминающих драгоценные сосульки.

Серьги «Опера», Posie

Пусеты, Parure Atelier

Серьги High Jewellery, Chopard

Пусеты Luminous, Alrosa Diamonds

Пусеты, Cluev

Пусеты Flora, Chamovskikh

Серьги High Jewellery, Chopard

Серьги «Веера», Posie

Браслет «Вальс снежинок. Анна Каренина», VR Jewellery Art (художник-ювелир Виктория Романова)

Браслет «Снежинка», Dzhanelli

Серьги NeoCity, Chamovskikh

Кольцо из стали с хрусталем, Ko and Co (Poison Drop)

Пусеты-снежинки, Yana

Серьги, Nikos Koulis (ЦУМ)

Полнее всего зимнюю тему раскрыли ювелиры MIUZ Diamonds в новой коллекции «Альма». Сколь не похожи друг на друга снежинки, падающие с неба, столь же разнообразно их ювелирное воплощение в виде брошей, серег и заколок в исполнении мастеров российской марки.

Пусеты MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds

Брошь MIUZ Diamonds

Брошь MIUZ Diamonds

Брошь MIUZ Diamonds

Брошь MIUZ Diamonds

Подвеска MIUZ Diamonds

Нина Спиридонова

