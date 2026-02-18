Французские биатлонистки выиграли эстафету на Олимпиаде

Сборная Франции завоевала золото Олимпийских игр в женской эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В состав команды вошли Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон.

Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон

Фото: Matthew Childs / Reuters Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон

Фото: Matthew Childs / Reuters

Француженки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 22,7 секунды, допустив семь промахов. Бене, которой доверили роль стартера, получила один штрафной круг (она допустила четыре промаха в стойке и не отделалась запасными патронами).

Серебряным призером стала сборная Швеции (Линн Естблум, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг и Ханна Оберг), финишировавшая на 51,3 секунды позже (восемь промахов; один штрафной круг). Бронза досталась норвежской команде (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде), отставшей на 1 минуту 7,3 секунды (семь промахов).

29-летняя Жюлья Симон выиграла третью золотую медаль на нынешних Играх. Ранее она взяла золото в смешанной эстафете и индивидуальной гонке на 15 км. 27-летняя Лу Жанмонно завоевала четвертую медаль на Олимпиаде в Италии (золото в смешанной эстафете, серебро в индивидуальной гонке на 15 км и бронза в спринте на 7,5 км). 23-летняя Осеан Мишлон впервые стала обладательницей олимпийской награды высшего достоинства. В спринте на 7,5 км француженка стала второй. 25-летняя Бене ранее выигрывала медали на Играх.

Таисия Орлова