«Магнит» не ожидает перебоев поставок в Татарстан после обрушения кровли склада

Сеть «Магнит» не прогнозирует перебоев с поставками в магазины Татарстана после частичного обрушения кровли распределительного центра в Зеленодольске, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

По предварительной оценке, повреждено до 10% кровли и несколько складских камер. Поставки частично перераспределят на четыре соседних склада, возможна временная замена части ассортимента аналогами.

Объект застрахован, размер ущерба уточняется. Причины происшествия устанавливаются; среди возможных факторов называются обильные осадки и мокрый снег.

Ранее сообщалось, что при крушении крыши пострадала работница.

Анна Кайдалова