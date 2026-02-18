«Магнит» не ожидает перебоев поставок в Татарстан после обрушения кровли склада
Сеть «Магнит» не прогнозирует перебоев с поставками в магазины Татарстана после частичного обрушения кровли распределительного центра в Зеленодольске, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
По предварительной оценке, повреждено до 10% кровли и несколько складских камер. Поставки частично перераспределят на четыре соседних склада, возможна временная замена части ассортимента аналогами.
Объект застрахован, размер ущерба уточняется. Причины происшествия устанавливаются; среди возможных факторов называются обильные осадки и мокрый снег.
Ранее сообщалось, что при крушении крыши пострадала работница.