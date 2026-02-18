В Курске особняк Беньковских изъяли из частных рук в пользу государства

Объект культурного наследия регионального значения в Курске — «Дом мещан Беньковских» — передан в федеральную собственность. Решение принято Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Курской и Белгородской областях, сообщили в ведомстве. В дальнейшем здание XIX века планируется реконструировать.

Так выглядел дом мещан Беньковских после обвала фасада в 2019 году

Фото: пресс-служба Так выглядел дом мещан Беньковских после обвала фасада в 2019 году

Фото: пресс-служба

Особняк, расположенный в Курске на улице Красной Армии, закреплен правом оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры (ФГБУК) «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».

Передача осуществлена для реализации совместных мероприятий Министерства культуры РФ и ПАО «Дом.РФ», направленных на вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Построенный в конце XIX века дом, принадлежавший мещанину Афанасию Беньковскому, торговавшему полотном, был включен в список выявленных объектов культурного наследия в 1995 году. В 2012 году Ленинский районный суд Курска исключил его из перечня, а в феврале 2018-го мэрия объявила тендер на снос здания. После серии пикетов горожан аукцион отменили, а повторная экспертиза в декабре 2018 года вновь признала особняк памятником архитектуры и градостроительства.

Ранее победителем аукциона на право аренды здания стало ООО «МД-Сервис». Компания была единственным участником торгов и получила объект в аренду на 49 лет за 49 руб. Существенным условием договора являлась обязанность арендатора провести работы по сохранению памятника в срок не более семи лет с момента передачи. Занималась ли компания данной работой, не уточняется.

Подробнее о ситуации вокруг исторического памятника — в материале «Ъ-Черноземье» «Особняк Беньковских не дождался охраны».

Анна Швечикова