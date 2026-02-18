Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Медведев уступил Циципасу во втором круге турнира ATP 500 в Дохе

11-я ракетка мира Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дохе. В матче второго круга он проиграл греку Стефаносу Циципасу, занимающему 33-е место в мировом рейтинге.

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Матч, продлившийся 1 час 18 минут, завершился со счетом 6:3, 6:4. Следующий соперник Циципаса определится в матче между действующим победителем турнира россиянином Андреем Рублевым (14-й в рейтинге ATP) и венгром Фабианом Марожаном (48-й).

Общий призовой фонд турнира в Дохе составляет $2,8 млн. Финальный матч состоится 21 февраля.

Таисия Орлова

