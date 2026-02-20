Из свежей почты

Кира Платонова, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 251 447 руб.

На 36-й неделе беременности я попала в автокатастрофу, врачи сделали мне экстренное кесарево сечение. Кира пережила клиническую смерть, но ее удалось спасти. В два месяца мы начали лечение. Со временем дочь научилась держать голову, ползать, вставать. Спасибо Русфонду, который оплатил лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ) и вертикализатор! Кира уже стоит и ходит с поддержкой, сидит, ест, умывается и одевается. Она все понимает, разговаривает короткими фразами. Врачи ждут нас на продолжение лечения, но мне его не оплатить. Гузель Платонова, Москва

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо продолжать лечение, направленное на коррекцию тонуса мышц, улучшение мелкой моторики, восполнение отсутствующих двигательных навыков и развитие речи Киры».

Ульяна Сайко, 11 лет, синдром Пьера Робена, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 208 850 руб.

Внимание! Цена лечения 509 850 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 31 тыс. руб.

Дочка родилась с синдромом Пьера Робена — недоразвитием челюстей и языка, расщелиной нёба. В восемь месяцев в московской клинике ей закрыли расщелину нёба, затем установили расширяющие пластины. В ноябре 2018 года скончалась моя жена, я остался один с тремя детьми. Я продолжал регулярно возить Ульяну в Москву, где ей меняли пластины. И все же постоянные зубы в челюстях не умещаются, клыки растут вторым рядом. Дочка плохо говорит и не может нормально жевать. Сейчас надо продолжить ортодонтию, но я больше не в силах оплачивать лечение. Александр Сайко, Оренбургская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Ульяне требуется лечение с помощью несъемной техники для нормализации положения зубов и создания окклюзионных контактов».

Даша Бегенева, 9 лет, двусторонняя тугоухость 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 165 520 руб.

Внимание! Цена реабилитации 498 520 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 33 тыс. руб.

В три года Даша так и не заговорила, сурдолог выявил сильную потерю слуха. Врачи установили дочке кохлеарные импланты, после чего мы занялись слухоречевой реабилитацией. Даша научилась понимать речь, если говорят медленно и четко, заговорила короткими фразами, но строит предложения неправильно, пропускает слова. Учится дочь в спецшколе по обычной программе, занимается математикой, сочиняет сказки. Даше необходим еще курс реабилитации, но мне не потянуть оплату, я одна воспитываю дочь. Александра Бегенева, Алтайский край

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Нужно продолжать работу над пониманием обращенной речи, накоплением словаря, развитием собственной связной речи».

Сафия Магомедова, 13 лет, последствия позвоночно-спинномозговой травмы, требуется реабилитация. 206 411 руб.

Внимание! Цена реабилитации 642 411 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 36 тыс. руб.

В 2024 году Сафия вместе с родственниками попала в аварию. В больнице диагностировали позвоночно-спинномозговую травму, перелом позвоночника, открытую черепно-мозговую травму, ушиб легкого. Ноги и руки дочки не действовали, любое прикосновение причиняло боль. Мы начали реабилитацию по ОМС и за свой счет, также нам помогали благотворители. Постепенно Сафия встала на ноги и стала учиться ходить. Сначала в ходунках, затем сама, но пока неуверенно. Пальцы правой руки не работают, пишет дочь левой. Помогите продолжить реабилитацию! Абдупатах Магомедов, Вологодская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Сафия научилась вставать с кровати, садиться без поддержки, делать несколько шагов. Для восстановления утраченных навыков девочке необходимы регулярные реабилитационные занятия».

Почта за неделю 13.02.2026 — 19.02.2026

Получено писем — 53

Принято в работу — 46

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 2