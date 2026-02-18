Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров назвал надуманными опасения США из-за сотрудничества России и Кубы

Москва отвергает обвинения Вашингтона, считающего сотрудничество России и Кубы угрозой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Конечно, категорически отвергаем надуманные обвинения в адрес России и Кубы, в адрес нашего сотрудничества»,— сказал господин Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей (цитата по ТАСС).

По словам Сергея Лаврова, США выпустили специальный указ, в котором Куба названа угрозой американской стороне. Ситуацию, согласно тексту, усугубляет сотрудничество республики с Россией. В указе США страну назвали «враждебным и злонамеренным государством», добавил Сергей Лавров.

Новости компаний Все