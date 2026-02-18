Руководитель РСТ на Ставрополье: Восстановление спроса на санатории КМВ ожидается к весне

Спрос на путевки в санатории Кавказских Минеральных Вод в четвертом квартале 2025 года упал на 45% по сравнению с предыдущим годом из-за резкого подорожания авиабилетов и услуг здравниц. Восстановление спроса на здравницы ожидается к марту-апрелю, прокомментировала «Ъ-Кавказ» руководитель отделения Российского союза туриндустрии в Ставропольском крае, генеральный директор туроператора «ЛАЙТ» Юлия Пархоменко.

«Мы столкнулись с достаточно резким падением спроса на туристические услуги Кавказских Минеральных вод, особенно в среднем сегменте. Восстановление спроса ожидается к марту-апрелю»,— говорит Юлия Пархоменко.

В четвертом квартале 2025 года спрос сократился приблизительно на 45% по сравнению с предыдущим годом. Даже январь, традиционно активный каникулярный месяц, не принес заметного улучшения ситуации. Загрузка санаториев и гостиниц в настоящее время составляет не более 70%, что существенно ниже обычных показателей.

Частично дефицит отдыхающих здравницы компенсируют за счет туристов, приезжающих по профсоюзным путевкам, однако этого недостаточно для стабилизации ситуации.

Основной причиной снижения спроса стало резкое подорожание авиабилетов. По данным Ассоциации туроператоров России, с 1 января 2025 года цены на авиаперелеты в Минводы из Москвы и других российских городов выросли в среднем на 77%, а в обратном направлении — еще больше.

Полет по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург в январе стоил в два раза дороже декабрьского, Минеральные Воды — Москва — в 2,5 раза, а Минеральные Воды — Казань — в 3,5 раза. Стоимость билета на последнем направлении выросла с 7,4 тыс. руб. до 25,9 тыс. руб.

Средняя стоимость путевок на КМВ увеличилась на 25-27%. Однако часть здравниц, наблюдая обвал спроса, сохранила на весну прошлогодние расценки, а по дорогим направлениям провела акции. Другие учреждения, несмотря на рост собственных затрат, подняли цены незначительно — в пределах 10%.

Роман Лаврухин