Для спасения Матвея Фильчакова не хватает 831 214 руб.

Детский хирург-уролог клиники Грейт Ормонд Стрит Имран Муштак (Лондон, Великобритания): «У Матвея тяжелый порок развития мочеполовой системы — экстрофия мочевого пузыря. Мальчик перенес несколько операций в России, в том числе по закрытию мочевого пузыря, но сохраняется недержание мочи, он носит подгузники, что существенно влияет на его психическое здоровье и ставит под угрозу социальное развитие. В клинике Словакии мы проведем реконструктивное хирургическое лечение, включающее увеличение мочевого пузыря по методу Митрофанова для последующей катетеризации. Без этой операции Матвей не сможет нормально контролировать мочеиспускание. Качество жизни ребенка значительно улучшится».

Стоимость операции 3 931 214 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 3 100 000 руб. Не хватает 831 214 руб.

