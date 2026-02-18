Реклама выйдет из чата

Perplexity отказалась от рекламы в чат-боте, пишет Financial Times со ссылкой на источники внутри компании. Руководство якобы объясняет меру попыткой сохранить доверие пользователей. Речь об одном из ведущих разработчиков технологий искусственного интеллекта и прямом конкуренте ChatGPT. Perplexity одной из первых начала размещать коммерческие объявления под ответами своего чат-бота в 2024 году. Отмечалось, что это никак не влияет на работу нейросети.

Фото: Markus Schreiber, file / AP

Теперь топ-менеджеры допускают, что реклама больше никогда не понадобится сервису. По их мнению, пользователи должны верить, что получают самый точный ответ, чтобы продолжать платить за подписку. Впрочем, Perplexity в целом переживает серьезный кризис, и отказ от рекламы вряд ли ей сильно поможет, считает основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев:

«Perplexity изначально был open source-проектом, приложением, которое имеет "под капотом" доступ к нейросетям типа ChatGPT и другим, но само нейронной модели не имеет. То есть это такое совмещение поиска в интернете с нейросетями. С учетом этого, компания использует аренду, по сути, и ей необходимо как-то монетизировать, отличаться от рынка.

При этом в любой доступной нейросети уже есть свой собственный поиск, причем без рекламы, пока, по крайней мере. Выглядит так, что они очень сильно сдают позиции. И есть мнение, что Perplexity остались какие-то месяцы, возможно, платного существования, потому что они не знают, в чем их market fit и где их клиент, за что пользователям нужно платить деньги, когда в других нейросетях те же самые функции бесплатные, причем от первоисточника, условно.

Здесь рынок выбирает, что кому удобнее. Независимо от того, оставят ли они рекламу или нет, не в этом основная проблема Perplexity. Изначально это было интересно, так как никто из лидеров не рисковал скрещивать поиск с нейросетью. Те браузеры, поисковые системы, которые мы знаем, имеют очень сильную фильтрацию, градацию. И это очень кропотливая работа. Они сделали большой шаг в этом направлении, но сейчас выглядит так, что компания очень сильно отстала. Скорее всего, она исчезнет с рынка либо как-то изменит свою модель».

Ранее в OpenAI объявили о тестировании показа рекламы в ChatGPT на территории США. Также стало известно, что продвижение товаров и услуг внутри чата «Алиса AI» начал внедрять «Яндекс». Вероятно, к такой модели заработка перейдут и другие нейросети, заметил директор департамента внутренней разработки университета Zerocoder Денис Мокринский. Впрочем, по его словам, это необязательно должно отталкивать пользователей:

«Мы все-таки говорим о том, что это коммерческие структуры и их основной задачей является заработок денег. Уже есть несколько подобных примеров, когда на ранней стадии разработки нового прорывного продукта компании утверждали, что рекламы не будет. Но позже все-таки появлялась необходимость дополнительного заработка, и она в том или ином формате вводилась.

У нейросетей есть возможность сделать формат рекламы максимально удобным для пользователей и вызывать минимальное отторжение, потому что такие модели очень хорошо определяют и понимают контекст запросов. То есть здесь максимально удобный вариант — это сообщения, которые выглядят подходящими в том или ином запросе и не вызывают негатив».

По данным Financial Times, основной доход Perplexity получает от подписок, которые могут стоить от $20 до $200 в месяц. При этом у нейросети более 100 млн пользователей, а годовая выручка превышает $200 млн. Bloomberg летом 2025-го оценивал стоимость Perplexity в $18 млрд.

Ульяна Горелова