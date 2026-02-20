Артема Несина прооперируют в марте

13 февраля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю десятилетнего Артема Несина из Москвы («Ген счастья», Светлана Иванова). У мальчика несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Курсы терапии и множество операций помогли поставить Артема на ноги, и он начал ходить без посторонней помощи. Но теперь усилилась деформация левой голени, это многократно повышает вероятность нового перелома. Мальчику требуется операция по выпрямлению голени и установке растущего стержня Fassier-Duval. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 880 780 руб.) собрана. Родители Артема благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Несин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Артем Несин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 13 февраля 11 899 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Ставрополье», «Ярославия», «Красноярск», «Мордовия» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 48 компаний исчерпывающе помогли 66 детям, собрано 26 732 535 руб.