Хоккей и немцы

На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо словацкая хоккейная команда сначала удивила крепким выступлением в сложной группе, а теперь вышла в полуфинал. Для сборной, не видевшей серьезных успехов почти 15 лет, это настоящий прорыв, пусть даже в четвертьфинальном матче она выбила не кого-то из фаворитов, а команду того же калибра — сборную Германии. С кем-то из фаворитов ей с большой долей вероятности придется играть в следующем раунде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Словацкий хоккеист Оливер Окуляр

Фото: Bruce Bennett / Pool Photo / AP Словацкий хоккеист Оливер Окуляр

Фото: Bruce Bennett / Pool Photo / AP

Не с точки зрения звучности афиши, но с точки зрения интриги этот матч представлялся очень интересным. Вот две сборные, укомплектованные неплохо, но не более того. Одна гремела в начале XXI века, но свежих достижений не имеет. Другая в когорту середняков с претензией на что-то большее проникла недавно и успела, например, три года назад взять серебро чемпионата мира. Сильные стороны разные: словаки более сбитые, немцы более техничные. Но силы как таковой примерно поровну. И на кону выход в полуфинал олимпийского турнира. Для обеих команд это серьезное по собственным стандартам свершение.

Первый период подтверждал предматчевые размышления.

Словаки выглядели увереннее в силовой борьбе, в позиционной обороне при игре пять на пять. Держали высокий темп, много толкались, ложились под шайбы и искали счастья в контратаках.

Немцы едва не наказали их за излишнюю бойкость: получив большинство, пару раз потревожили вратаря Самуэля Главая. А Джон-Джейсон Петерка, неплохой по меркам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) снайпер, остался перед пустым углом, но шансом не воспользовался. Шайбу в сторону ворот он выпустил, но она, чиркнув по клюшке стоявшего рядом полевого, пошла мимо створа.

Первыми все-таки ударили словаки. Их быстрая атака на излете стартового периода превратилась в навал. С попыткой Мартина Поспишила, стрелявшего в упор, Филипп Грюбауэр справился, но очень скоро от синей линии заряжал уже Эрик Чернак. Его щелчок даром не пропал: под него здорово подставил клюшку Павол Регенда и открыл счет. И, видимо, это был тот случай, когда хватило одного удара.

Дало о себе знать то, что сборная Германии все-таки команда неровная. С сильными лидерами в нападении — Леоном Драйзайтлем, Тимом Штютцле, Петеркой — и не слишком качественными «нижними» звеньями. С одним классным защитником — Морицем Зайдером, а он, какой бы звездой ни был, не мог работать за всех. Словацкая оборона, в которой такого мастера, как Зайдер, нет, зато есть три-четыре приличных игрока, привыкших противостоять превосходным исполнителям, выглядела не в пример более организованной.

В общем, у немцев во втором периоде расклеилось все. Филипп Грюбауэр несколько раз был отдан на растерзание. Его не пожалели. Милош Келемен и Оливер Окуляр реализовали выходы в ноль.

Тайм-аут, который так рано был вынужден использовать Харольд Крайс, не помог. Томаш Татар простил соперника, не сумев завершить атаку три в один, но через полминуты с численным перевесом убежали вперед другие словацкие форварды, и Далибор Дворский был точен. 4:0.

Через пять минут немцы ответили: поперечный пас Драйзайтля замкнул Лукас Райхел. Однако третий период, который им хорошо было бы начать с заброшенной шайбы, они начали с пропущенной. Наброс Патрика Коха отскочил на дальний пятак, откуда добавил Павол Регенда. Не сказать, что сборная Словакии как-то чересчур хладнокровно удержала победу. Она не обошлась без удалений, вскоре пропустила (отличился Фредерик Тиффельс) и могла в общем-то на ровном месте придумать себе приключения. Вот только добытый или, может быть, полученный в подарок перевес был слишком существенным, чтобы перелом случился. Матч завершился со счетом 6:2. Шестую шайбу в пустые ворота отправил Татар.

Таким образом, команда Словакии стала первым полуфиналистом олимпийского хоккейного турнира. Это ее первый серьезный успех за долгое время. Их не было с начала 2010-х, с четвертого места на Олимпиаде в Ванкувере и финала чемпионата мира-2012. Да, формально и на пекинской Олимпиаде 2022 года сборная страны сверкнула, забрав бронзу. Однако то достижение считать полновесным нельзя — Игры четырехлетней давности прошли без игроков НХЛ, то есть без лучших хоккеистов планеты.

За выход в финал словаки, если оставшиеся матчи среды завершатся без сенсаций, скорее всего, поспорят уже с более высококлассным соперником.

С кем именно, станет известно позже. Так или иначе, на групповом этапе с одним таким оппонентом из двух сборная Словакии разобралась: стартовала на соревновании с победы над финнами (4:1) — отнюдь не главными фаворитами, но железными претендентами на призы. А завершила она предварительный этап добротным матчем с котирующимися выше финнов шведами. Его выиграть не вышло, зато удалось проиграть с нужным для того, чтобы возглавить таблицу квартета, счетом.

Роман Левищев