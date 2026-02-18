Мосгорсуд подтвердил конфискацию компании у сына главы Арбитражного суда Ставрополья

Мосгорсуд оставил без изменения решение Гагаринского райсуда Москвы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры России к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнерам по бизнесу — Даниилу Лысенко, сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, и Андрею Жаркову. У ответчиков в доход государства было взыскано ООО «Русмаркет». Кроме того, им предстоит выплатить 337 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ Фото: Ъ

Надзор полагает, что через ООО, оформленное на Даниила Лысенко и Андрея Жаркова, обналичивалась прибыль холдинга Магомеда Каитова, состоявшего из энергетических компаний Ставропольского края. Их ежегодная выручка достигает 35 млрд руб., а валовая прибыль — 20 млрд руб.

Черемушкинский суд Москвы 28 июля обратил акции компаний холдинга в доход государства как коррупционно нажитое имущество. Позже было установлено, что в состав холдинга Магомеда Каитова, фактически монополизировавшего электросетевую систему Ставропольского края, входило московское ООО «Русмаркет».

Организация использовалась Магомедом Каитовым для приумножения коррупционного имущества путем захвата земельных участков и установки на них вышек связи для последующей сдачи в аренду операторам мобильной связи. Прибыль от организации Магомед Каитов выводил в теневой оборот, в том числе с помощью Даниила Лысенко.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сын судьи даже выпивал на чужие».

Александр Александров