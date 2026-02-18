В совет директоров воронежской ГК «Агроэко» вошел новый участник

На общем собрании членов директоров свиноводческой ГК «Агроэко» (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) Владимира Маслова принято решение о досрочном прекращении полномочий всех действующих участников и переизбрании нового состава. В обновленный совет вошел четвертый человек — Василий Солохин. Это следует из данных сервера раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Агроэко» Фото: пресс-служба ГК «Агроэко»

Согласно решению, принятому собранием 18 февраля, в совет директоров ГК «Агроэко» избраны Елена Кочура (директор управляющей компании и председатель совета), Владимир Маслов (учредитель ГК «Агроэко»), Олег Маслов и Василий Солохин (исполнительный директор, ранее не входил в совет).

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг объединяет 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочную ферму и комплекс, а также сеть фирменных магазинов. Головное юрлицо — ООО «ГК “Агроэко”», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральный директор — Елена Кочура. 77% долей принадлежат Владимиру Маслову, чуть менее 23% теперь сосредоточены у ООО «АПК Агроэко», 0,0001% — у ООО «Агроэко-Воронеж». Выручка головного юрлица в 2024 году составила 21,6 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.

Переизбрание совета директоров совпало с процессом деофшоризации компании. В начале февраля стало известно, что в составе собственников ГК «Агроэко» изменился владелец крупного пакета в основном юрлице холдинга. Кипрская Agroeco Group Vrn Ltd. передала чуть меньше 23% долей российской структуре. Офшорные учредители с формальными долями в 1% пока остаются в двух других юрлицах с суммарным оборотом 15 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Все свиньи дома будут к нам»

Анна Швечикова