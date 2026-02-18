Госдума приняла поправки о новом механизме получения справок на граждан

Госдума приняла 18 февраля поправки к закону «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документ, меняющий порядок выдачи адресно-справочной информации, был внесен правительством РФ в Госдуму в декабре 2025 года. Сейчас в базе данных регистрационного учета хранятся паспортные данные гражданина, включая его пол, дату и место рождения, адрес жительства или пребывания. По закону эту информацию о квартирантах через МВД могут получить собственники жилья, а любые физические и юридические лица — по запросам территориальных органов МВД и только с согласия разыскиваемого гражданина.

Принятый закон вводит другой механизм. Через портал «Госуслуги» граждане и компании запрашивают справку о необходимом им лице, указывая ФИО и дату рождения или наименование юрлица, а также свои электронную почту и номер телефона. МВД отсылает разыскиваемому гражданину заказным письмом извещение, что его ищут и кто именно это делает, предоставляя тому самому право решать, выходить или нет на контакт.

Из 250 тыс. поступающих запросов в год удовлетворяется лишь 2% из-за отсутствия согласия разыскиваемого гражданина на передачу личных данных, говорится в пояснительной записке к проекту со ссылкой на данные МВД. В правительстве поясняют, что механизм запрашивания справок на граждан используется, например, при поиске родственников или данных для судебных разбирательств, но фактически не работает. В Белом доме надеются, что новый порядок позволит сократить срок оказания услуги и оптимизировать работу территориальных органов МВД.

Закон поможет перезапустить неработающий по факту механизм получения справок, надеялись и опрошенные “Ъ” юристы. Поправки вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.

Александр Воронов