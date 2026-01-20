Справкам рисуют новые горизонты

Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий порядок выдачи адресно-справочной информации. Сейчас собственники жилья могут запросить справку через МВД о квартирантах, и любые граждане — друг о друге, например, при поиске родственников или данных для судебных процессов. При этом из 250 тыс. поступающих запросов в год удовлетворяется лишь 2% из-за отсутствия согласия разыскиваемого гражданина на передачу личных данных. Этот механизм и предложено поменять. МВД направит гражданам извещения о розыске, предоставив им самим решать, выходить ли на контакт с тем, кто направил запрос. Законопроект поможет перезапустить неработающий по факту механизм получения справок, считают опрошенные “Ъ” юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одобренные 20 января в первом чтении поправки к закону «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» правительство внесло в Госдуму еще в декабре 2025 года. Предлагается внести коррективы в статью 3 закона, изменив порядок получения адресно-справочной информации о гражданах.

Сейчас в базе данных регистрационного учета хранятся паспортные данные гражданина, включая его пол, дату и место рождения, адрес жительства или пребывания. По закону эту информацию о квартирантах через МВД могут получить собственники жилья.

Любые физические и юридические лица вправе получить эти данные по запросам территориальных органов МВД и только с согласия разыскиваемого гражданина.

Законопроект вводит другой механизм. Через портал госуслуг граждане и компании запрашивают справку о необходимом им лице, указывая ФИО и дату рождения или наименование юрлица, а также свои электронную почту и номер телефона. МВД отсылает разыскиваемому гражданину заказным письмом извещение о том, что его ищут и кто именно это делает,— предоставляя тому самому право решать, выходить или нет на контакт.

По данным МВД, в 2023 году в территориальные органы полиции поступило 252,9 тыс. запросов на справки, в 2024 году — 253 тыс. При этом удовлетворено было лишь 2–2,5% запросов; в остальных случаях были получены отказы. В правительстве поясняют, что механизм запрашивания справок на граждан используется, например, при поиске родственников или данных для судебных разбирательств. Но фактически он не работает, поскольку для этого нужно согласие на обработку и передачу данных разыскиваемого лица. «Обязанность предоставления ответа в МВД о согласии или несогласии на предоставление адресно-справочной информации на субъект персональных данных не возложена»,— поясняют в Белом доме, объясняя, почему механизм неэффективен при одновременной востребованности.

В правительстве надеются, что новый порядок позволит сократить срок оказания услуги и оптимизировать работу территориальных органов МВД.

Управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский называет острой проблему получения справок в связи с подачей исковых заявлений. «Зачастую истцам приходится придумывать адреса регистрации ответчиков либо подавать иски по последнему известному адресу жительства ответчика, который не соответствует реальной регистрации»,— говорит он. Проблема носит системный характер, согласен управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов. «Формально закон позволяет гражданам и юрлицам получать справочную информацию, но на практике механизм почти не работает. Проблема в юридическом тупике: обязанность получить согласие есть, а обязанности у разыскиваемого лица его дать — нет»,— добавляет он.

Новый порядок — «шаг вперед с точки зрения баланса интересов», полагает господин Титов. «Если ответчик проигнорирует извещение, заявитель по-прежнему останется без адреса, но с доказательством, что предпринимал разумные и законные попытки его установить»,— добавляет юрист, полагая, что «это может повлиять на судебную практику при оценке добросовестности истца». Владислав Варшавский не исключает, что схема приведет к появлению «ушлых предпринимателей, которые будут торговать (справочной.— “Ъ”) информацией». Но господин Титов считает такие риски низкими, поясняя, что поправки «не дают заявителю прямой доступ к адресу или регистрационным данным». «Для коммерческих или мошеннических целей такой инструмент малоэффективен: он медленный, формализованный и полностью трассируемый»,— добавляет он.

Александр Воронов