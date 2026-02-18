Юлия Черных утверждена и.о. пресс-секретаря губернатора Свердловской области

Начальник отдела мониторинга и анализа в департаменте информационной политики Свердловской области Юлия Черных приступит к исполнению обязанностей пресс-секретаря губернатора Дениса Паслера с 21 февраля, сообщили «Ъ-Урал» в ведомстве. Она сменит на посту Дину Веретельникову, которая в начале месяца заявила о переходе в «негосударственный сектор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Черных

Юлия Черных уже исполняла обязанности пресс-секретаря главы Среднего Урала в 2023-2024 годах, когда занимавшая эту должность Анна Шкерина находилась в отпуске по уходу за ребенком. В сентябре 2024 года госпожа Шкерина была назначена заместителем директора департамента информационной политики Свердловской области, в январе 2025 года покинула ведомство: получила пост советника председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной, с ноября 2025 года работает директором департамента Уральского федерального университета (УрФУ) по связям с общественностью. В феврале 2024 года Юлия Черных ушла в декретный отпуск, ее сменила Дина Веретельникова.

Василий Алексеев