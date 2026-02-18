Йоханнес Клэбо пополнил личное командным

Йоханнес Клэбо округлил свой рекорд по количеству завоеванных олимпийских золотых наград. Десятую выдающемуся норвежскому лыжнику принес командный спринт свободным стилем итальянской Олимпиады, в котором ему помог напарник Эйнар Хедегарт. Вдвоем они довольно легко, так, что Клэбо пришлось лишь слегка поднапрячься на финише, оставили позади группу преследователей во главе с американцами. Спринт женский, впрочем, закончился еще более убедительной победой дуэта-фаворита. Шведки — Юнна Сундлинг и Майя Дальквист — умчались в отрыв загодя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханнес Клэбо (крайний справа) празднует победу в командном спринте

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Йоханнес Клэбо (крайний справа) празднует победу в командном спринте

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пятая подряд победа Йоханнеса Клэбо на итальянской Олимпиаде получилась дежурной. Ну почти дежурной, потому что кое-какие признаки того, что ему и напарнику — стремительно ворвавшемуся в норвежскую лыжную сборную молодому биатлонисту Эйнару Хедегарту — придется ради нее как следует попотеть под альпийским солнышком, все-таки появлялись. В первую очередь угрозой их душевному равновесию выглядели два американца. Бен Огден, который в личном спринте — классикой — был вторым за Клэбо, и такой же настырный Гас Шумахер даже умудрились опередить Хедегарта с Клэбо в квалификации, что уже какое-никакое достижение. И в финале они старались не теряться.

Впрочем, долго в нем не терялся, строго говоря, никто. Это был один из тех командных спринтов, в которых никто не спешит взрывать темп. Все едут вместе, что устраивает и, естественно, аутсайдеров, и фаворитов, потому что фавориты-то знают, что, каким бы стремительным ни был этот жанр, спешить в нем тому, кто силен, некуда — страсть нужно беречь на концовку. Из интересного разве что сломанная французом Матисом Деложем палка, которая отбросила его в хвост пелотона. После этой неприятности французы — не только Делож, но и Жюль Шаппа — как-то основательно скисли, словно именно в той палке таился какой-то секретный ингредиент. Так скисли, что сразу возникло ощущение, что орлами летать по трассе в Валь-ди-Фьемме не будут. А ведь искрили амбициями…

По-настоящему интересное началось на пятом, то есть предпоследнем, этапчике. Огден, которому достались нечетные отрезки, в подъем ускорился так отчаянно и нагло, что в первые мгновения этого ускорения можно было подумать, будто непременно обеспечит Шумахеру хотя бы крохотный запас. Но нет, не обеспечил. Хедегарт вызывал некоторые подозрения дефицитом специфических спринтерских навыков, но, когда потребовалось, показал себя достойным товарищем величайшего лыжника всех времен. Порыв Огдена он подхватил, а на передаче эстафеты даже вышел вперед.

А всем хорошо известно, что Клэбо обожает бежать, когда перед ним никого — пусть хоть обдышатся в спину.

Дышал в нее, строго говоря, один Гас Шумахер. Бен Огден, может, и не сотворил чуда, но важное дело сделал — пелотон растянул, можно сказать, порвал, обеспечив американцам медаль. За Клэбо Шумахер держался вплоть до заключительного подъема. А дальше произошло то, чем все, кому милы лыжные гонки, наслаждались десятки раз. Норвежец, увидев перед собой склон, засеменил по нему вверх так резво, что тот, кто только что был соседом, оказался далеко-далеко позади. Финиш Клэбо мог позволить себе пижонский — накатиком, бросив работать, заигрывая с трибунами и позволяя ближайшему преследователю, за чьей спиной знаменитый итальянец Федерико Пеллегрини выгрызал для хозяев Олимпиады бронзу, подобраться поближе, чуть ли не вплотную. Правда, такую картину в Италии уже видели — в личном спринте. В нем за смакующим успех Клэбо тогда пристроился не менее счастливый Огден.

В спринте женском золото досталось команде в данный момент не менее мощной, чем норвежская в мужском. Шведки в очередной олимпийской гонке лишились подхватившей простуду Линн Сван. Для любой другой сборной потеря лыжницы, которая за несколько дней до этого стала чемпионкой в спринте индивидуальном, была бы сродни катастрофе — тут же рухнули бы котировки. А на шведок они остались высочайшими. Все равно же в составе два призера того спринта — Юнна Сундлинг и Майя Дальквист, которая, собственно, Сван и заменила.

Шведский тандем, в отличие от норвежского, вообще решил не заморачиваться. Сундлинг, которая и в дистанционных гонках, требующих выносливости, хороша, на пятом этапе умчалась от всех на пару десятков метров. И только тут у переживавших за шведок внезапно возник повод пожалеть насчет Сван и ее недомогания. Создали его Дальквист, которая под занавес гонки все же слегка сдала и прежней прыти не демонстрировала, и швейцарка Надин Фэндрих. Фэндрих в лыжной элите давным-давно, в спринте неоднократно добиралась до почетных мест. Но эти полтора километра в ее исполнении были просто волшебными: Клэбо мог бы позавидовать.

Фэндрих выскочила откуда-то из глубины и полетела вперед, словно ее вытолкнула тугая пружина. А вскоре перед ней уже маячила спина Дальквист. Шведские болельщики должны были заволноваться — чересчур уж хороша швейцарская девушка, отставание пожирает с такой жадностью, что так и до жесткой финишной драки дело дойдет. А там все может случиться… Не дошло. Этап в командном спринте оказался коротким для того, чтобы пойманное Фэндрих вдохновение трансформировалось во что-то ценнее серебра.

Командный спринт, свободный стиль Мужчины 1. Норвегия (Йоханнес Клэбо, Эйнар Хедегарт) — 18.28,9.

2. США — 18.30,35.

3. Италия — 18.32,29. Женщины 1. Швеция (Юнна Сундлинг, Майя Дальквист) — 20:29,99.

2. Швейцария — 20.31,39.

3. Германия — 20.35,86.

Алексей Доспехов