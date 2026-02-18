«Ставропольского бройлера» может обанкротить поставщик из-за долга в 79 млн рублей

Компания «Ясон Агро» подала заявление в арбитражный суд о признании банкротом ООО «Ставропольский бройлер». Сумма задолженности достигла 79,4 млн руб. по договору поставки кормов от 21 декабря 2022 года, плюс 880 тыс. руб. на госпошлину. Арбитражный суд Ставропольского края в январе 2026 года удовлетворил иск «Ясон Агро» и обязал должника выплатить эти средства.

Компания разводит сельскохозяйственную птицу и показала в 2024 году выручку 55 млрд руб. при чистой прибыли 2 млрд руб. «Ясон Агро», зарегистрированная в Ставропольском крае в 2010 году, торгует зерном оптом. Зайнутин Магомедов руководит фирмой с выручкой 1,2 млрд руб. и прибылью 148 тыс. руб. за прошлый год. Долг возник из-за неоплаты поставок кормов, что типично для птицеводческой отрасли в условиях роста цен на зерно.

История развивается на фоне других судебных споров «Ставропольского бройлера». В декабре 2025 года предприятие проиграло иск ООО «ТК9.ру» на 13 млн руб. долга и 369 тыс. руб. неустойки. Ранее компания сама требовала банкротства ООО «Племагрофирма Андреевская», но апелляционный суд отменил решение в октябре 2025-го. Группа АКМ выкупила один из долгов бройлера еще в ноябре 2025 года на этапе искового производства.

В 2022 году «Ставропольский бройлер» купил 100% АО «Ресурс Дон» в Ростовской области, расширив мощности. Это входило в стратегию ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова, арендовавшего активы обанкротившейся «Белой птицы». Однако текущие долги сигнализируют о финансовых трудностях несмотря на солидную выручку. Власти Михайловского района ранее взыскали с компании 5 млн руб. за аренду земли.

Станислав Маслаков