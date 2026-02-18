Председатель ЗСК провел торжественный прием молодых офицеров воинских частей Кубани

В преддверии Дня защитника Отечества председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел в краевом парламенте торжественный прием молодых офицеров воинских частей и соединений региона. В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Краснодара Анатолий Хархардин, Герой России Евгений Шендрик, Герой России и ЛНР Артем Чумаров, а также участники специальной военной операции и представители городского депутатского корпуса.

Открывая встречу, господин Бурлачко поздравил офицеров с наступающим праздником и отметил, что подобные приемы стали традиционными. По его словам, в стенах парламента чествуют ветеранов и действующих военнослужащих, а также вспоминают погибших при исполнении долга. Спикер подчеркнул значимость сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и роли страны в Победе 1945 года, заявив о необходимости передавать эту память следующим поколениям.

Отдельно он поблагодарил военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, за службу и выполнение поставленных задач. По словам председателя ЗСК, региональные власти и волонтерские организации оказывают поддержку подразделениям, направляя гуманитарные грузы, спецтехнику, средства связи, продовольствие и медикаменты. В крае также действуют меры социальной поддержки военнослужащих, которые, как отметил спикер, продолжают совершенствоваться.

Юрий Бурлачко в ходе мероприятия вручил Анатолию Хархардину памятный подарок за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни Краснодара, развитие ветеранского движения, весомый вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, а также в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Вячеслав Рыжков