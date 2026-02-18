Глава Башкирии призвал выдвинуть в Госдуму и горсовет Уфы участников СВО

В число кандидатов в депутаты Госдумы РФ и горсовета Уфы обязательно должны войти участники специальной военной операции, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Выступая перед городским советом депутатов, глава региона отметил, что несмотря на преображение Уфы за последние годы, «дальнейшее развитие города во многом, конечно же, зависит от сильного и работоспособного депутатского корпуса». «Нам нужно, чтобы по итогам выборов в качестве представителей партий в Государственной думе России и горсовете Уфы были патриоты, которые защищали нашу Родину»,— подчеркнул руководитель республики.

Выборы в горсовет Уфы и в Госдуму должны состояться в сентябре. Сегодня депутаты проголосовали за новую схему одномандатных избирательных округов для выборов в городской совет.

Идэль Гумеров