В крупнейший округ к выборам в горсовет Уфы войдут кварталы в Зеленой роще

Горсовет Уфы опубликовал проект решения о новой схеме одномандатных избирательных округов к выборам депутатов, которые состоятся осенью этого года. Количество округов не поменялось, их останется 18.

Из проекта решения следует, что самым большим по числу избирателей станет округ №6 в Зеленой роще. Если раньше он охватывал территорию на юго-востоке района, то теперь в него войдут кварталы от новых улиц Академика Ураксина и Высотной до пересечения Бакалинской и Айской улиц (включая микрорайоны Караидель, Южный и Гурьевскую оптовую базу). Раньше эта территория относилась к избирательному округу №5.

Предварительная численность избирателей шестого округа увеличится с 36,5 тыс. (к моменту выборов депутатов горсовета в сентябре 2021 года) до более чем 46,9 тыс. человек. Если раньше в пятом округе насчитывалось 61,9 тыс. избирателей, что делало его самым крупным в Уфе, то теперь его численность уменьшилась до 44,9 тыс. человек.

По пятому округу в 2021 году в горсовет Уфы избралась главврач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева (входит во фракцию «Единая Россия»), по шестому — гендиректор индустриального парка «Промцентр» Павел Васильев (тоже представляет «Единую Россию»).

В 2021 году самым малочисленным на момент выборов с 36,4 тыс. избирателей был округ №7 (включает центр Уфы и часть Нижегородки), где избрался совладелец Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин (ЕР). На сегодня таковым является 13 округ (включает юг Орджоникидзевского района) с менее чем 41,4 тыс. избирателей. На прошлых выборах от округа №13 мандат получил гендиректор ООО «Тэкстро» Ильдар Файзрахманов.

По данным Центризбиркома Башкирии, на 1 января в Уфе насчитывалось около 793,5 тыс. избирателей. На момент окончания голосования в горсовет Уфы в 2021 году списки избирателей входило около 792,6 тыс. человек.

Идэль Гумеров