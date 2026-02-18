Индия закупит у Франции 114 истребителей Rafale на €30 млрд

ВВС и ВМС Индии закупят 114 французских истребителей Rafale. Общая сумма контракта составит около €30 млрд. Соглашение будет подписано во время четырехдневного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Индию, передает Le Monde.

Фото: Stephane Mahe / Reuters Истребитель Rafale

Общие параметры сделки стали известны за несколько дней до визита господина Макрона. Сторонам предстоит согласовать технические и коммерческие условия контракта. Ранее Индия уже приобрела 62 французских истребителя для своих ВВС и ВМС.

Поездка господина Макрона в Индию посвящена укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Президент Франции уже посетил Мумбаи, где встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и несколькими инвесторами, а затем направился в Нью-Дели для участия в конференции по искусственному интеллекту.

