Китайский сноубордист Су Имин взял золото Олимпиады в слоупстайле

Сноубордист Су Имин завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в дисциплине слоупстайл. За свою лучшую попытку он набрал 82,41 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Су Имин

Фото: Marko Djurica / Reuters Су Имин

Фото: Marko Djurica / Reuters

Серебро досталось японцу Тайге Хасегаве (82,13). Тройку лучших замкнул Джейк Кантер из США (79,36).

В финальном раунде приняли участие 12 спортсменов. Каждый из сноубордистов выполнил по три спуска, в зачет пошел результат лучшей попытки.

Су Имину 22 года. Он принес своей сборной первую золотую медаль на Играх в Италии. Ранее сноубордист стал бронзовым призером в дисциплине биг-эйр. На пекинской Олимпиаде Су Имин взял золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле.

Таисия Орлова