Жителя Адыгеи будут судить за демонстрацию нацистской символики

В Адыгее перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствием установлено, что в сентябре и ноябре 2025 года фигурант, находясь в изоляторе временного содержания городского отдела МВД России, в дальнейшем в исправительном учреждении, показывал людям татуировку с изображением нацистской символики. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным ЦПЭ МВД по Республике Адыгея и регионального управления ФСБ России.

34-летний житель Майкопа обвиняется по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Республики Адыгея обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина