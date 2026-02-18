В 2026 году рынок креативных индустрий Кубани вырастет на 12%

Креативный сектор Краснодарского края в 2025 году принес в региональный бюджет 186,2 млрд руб. при темпе роста 110%, а в 2026 году прогнозируется увеличение до 112%, что превышает динамику базовых отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации Росстата, основу креативного сектора Кубани формируют пять направлений: IT-разработка, гастрономия, реклама, архитектура и исполнительские искусства. Вместе они составляют почти 80% креативной экономики региона.

К приоритетным индустриям в Краснодарском крае относят 26 видов экономической деятельности по 14 направлениям: народные художественные промыслы и ремесла, мода, дизайн, исполнительские искусства, гастрономия, кино, телевизионные программы и фильмы, музыка, медиа и СМИ, программное обеспечение, архитектура и урбанистика, реклама и пиар, отдых и развлечения, культурное наследие, арт-индустрии.

Для поддержки творческого бизнеса в крае работают меры господдержки, включая рибейты и инвестиционный налоговый вычет до 70%. Предпринимателям помогают Фонд развития бизнеса, Фонд микрофинансирования, Фонд развития инноваций и Центр поддержки экспорта.

Алина Зорина