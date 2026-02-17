«Вкусвилл» проведет проверку после сообщений об отравлении детей пельменями

«Вкусвилл» в ближайшее время проведет внеплановый аудит после сообщений об отравлении детей пельменями в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети супермаркетов.

«Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи»,— указано в заявлении «Вкусвилла». Там рассказали, что ожидают официального комментария от производителя пельменей.

По информации Telegram-канала «Shot Проверка», 12 февраля в Москве пельменями с говядиной из «Вкусвилла» отравились двое мальчиков. Им поставили диагноз «сальмонеллез».

Во «Вкусвилле» при этом пояснили ТАСС, что при попадании пельменей в кипящую воду сальмонелла мгновенно погибает. «Замороженные полуфабрикаты необходимо готовить не менее 3-5 минут после всплытия и закипания воды»,— уточнили в пресс-службе.

После обращения семьи мальчиков «Вкусвилл» сразу же запросил документы с расходами на их лечение, чтобы возместить затраты, добавили в компании. Семье также предложили направить подарочную корзину с продуктами.