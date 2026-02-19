Пуния Викрам Сингх

Родился 15 марта 1973 года в Джайпуре в Индии. В Россию приехал в 1992 году учиться по обмену в Иркутский государственный медицинский университет, но в итоге не окончил его. Позднее получил высшее образование по специальности «финансы и кредит» в Дальневосточной государственной академии экономики и управления.

В 1997 году вместе с партнерами основал компанию «Фармасинтез», занимающуюся выпуском лекарственных средств и субстанций для фармпроизводства, с 2009 года единолично владеет группой компаний. В 2025 году вошел в мировой рейтинг миллиардеров Forbes. Журнал оценил его состояние в $2,1 млрд. Женат, трое детей.