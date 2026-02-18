Лыжник Йоханнес Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Эйнар Хедегарт выиграли командный спринт на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Для Клэбо, ранее установившего рекорд по числу золотых медалей на зимних Играх, это десятая олимпийская награда высшего достоинства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Норвежцы добрались до финиша за 18 минут 28,9 секунды. Второе место заняли американцы Бен Огден и Гус Шумахер, отставшие на 1,4 секунды, третье — итальянцы Элиа Барпа и Федерико Пеллегрино (+3,3 секунды).

На Олимпиаде в Италии Клэбо обошел трех знаменитых соотечественников — лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена — по общему количеству золотых медалей на зимних Играх (у каждого из прошлых рекордсменов было по восемь). Чтобы стать «абсолютным чемпионом» Игр, то есть взять все шесть высших наград, ему осталось победить в марафоне на 50 км.

Если учитывать и летние Олимпиады, более десяти медалей есть только у американского пловца Майкла Фелпса. Он становился олимпийским чемпионом 23 раза.

Арнольд Кабанов