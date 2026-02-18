Бывшие активы «Детскосельского» в Воронежской области перешли структуре «Эконивы»

ООО «Экониваагро» (структура одного из крупнейших производетелей молочной продукции в Воронежской области ГК «Эконива») стало владельцем воронежского ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс». Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ, следует из данных Rusprofile.

Ранее «Бутурлиновский агрокомплекс» входил в петербургский концерн «Детскосельский». В начале сентября 2025 года собственником предприятия стало воронежское ООО «Плодородие», однако уже спустя четыре месяца актив был перепродан структуре «Эконива» Штефана Дюрра. «Ъ-Черноземье» направил запрос в ГК.

Согласно Rusprofile, «Плодородие» в равных долях принадлежит Максиму Чистякову и Людмиле Шишлянниковой. Компания остается собственником ООО «Пузевское», входящее в структуру бутурлиновского завода.

В прошлом году источники «Ведомостей» полагали, что конечным бенефициаром активов могла выступать группа «Агроэко» Владимира Маслова. При этом в августе 2025 года издание «Невский проспект» сообщало об интересе «Эконивы» к ряду активов концерна «Детскосельский» в Ленинградской области.

По данным Rusprofile, «Бутурлиновский агрокомлпекс» зарегистрирован в 2007 году в Бутурлиновке. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Гендиректор — Алексей Полянский. В 2024 году выручка ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" составила 626,5 млн руб., увеличившись на 14 % по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль в 2024 году — 7 млн руб. На площадке агрокомплекса в 2012 году был введен в эксплуатацию молочный комплекс мощностью 1,8 тыс. голов. Для обеспечения стада кормами действует ООО «Пузевское», специализирующееся на производстве сена, силоса и сенажа. Кроме того, предприятие занимается выращиванием семян подсолнечника. ООО «Экониваагро» работает с 2001 года в сфере смешанного сельского хозяйства. С мая 2022 года компанией управляет «Эконива-АПК Холдинг», руководителем которой является глава группы компаний Штефан Дюрр. Уставный капитал — 1,8 млрд руб., единственный собственник — «Эконива-АПК Черноземье». По итогам 2024 года выручка общества выросла на 7% — до 30,2 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 19% и достигла 7,1 млрд руб.

UPD: В «Экониваагро» подтвердили «Ъ-Черноземье», что стали собственниками «Бутурлиновского Агрокомплекса». По словам ее представителя, при этом связи группы компаний с ООО «Плодородие» — отсутствуют.

Анна Швечикова