Шведские лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде

Шведки Йонна Сундлинг и Майя Дальквист победили в женском командном спринте на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Победительницы завершили гонку за 20 минут 29,99 секунды.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Серебро взяли швейцарки Надя Келин и Надине Фендрих, отставшие на 1,4 секунды. Бронзу — немки Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек (+5,87).

31-летняя Йонна Сундлинг завоевала второе олимпийское золото. На ее счету также три серебра и бронза Игр. Для ее ровесницы Майи Дальквист это первая медаль на Олимпиадах, ранее она дважды становилась серебряным призером Игр и дважды — бронзовым.

Арнольд Кабанов

