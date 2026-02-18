Госдума приняла в первом чтении законопроект минстроя Башкирии о микрогенерации

390 депутатов Госдумы проголосовали за изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике», снимающие ограничения с мощности объектов микрогенерации в 15 кВт. Таким образом авторы законопроекта предлагают разрешить поставку электричества в квартиры от солнечных электростанций, установленных на фасадах многоквартирных домов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в разработке законопроекта приняли участие исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов, начальник отдела промышленности стройматериалов, строительной индустрии и новых технологий регионального минстроя Артур Тагиров, а также председатель комитета Курултая Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Андреев. В парламент законопроект внесло федеральное правительство.

По словам полномочного представителя кабмина РФ в Госдуме Александра Синенко, законопроект позволит наделить исполнительную власть возможностью самой определять предельные мощности для объектов микрогенерации. Нынешнее ограничение в 15 кВт, по его мнению, ограничивает рынок электроэнергетики. «Рост мощности объектов микрогенерации не окажет существования на функционирование электроэнергетических систем», заявил господин Синенко.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, защищая законопроект, отметил, что оснащение многоквартирных домов и общественных зданий микрогенерирующим оборудованием позволит снизить затраты на электроэнергию и повысить надежность электроснабжения, если использовать такие объекты в качестве резервного источника питания.

При доработке законопроекта ко второму чтению необходимо разработать подзаконные акты, в которых нужно предусмотреть порядок размещения объектов микрогенерации в качестве общего имущества, рассмотреть вопросы безопасного допуска, обеспечения пожарной безопасности, обслуживания, учесть особенности распределения мощности среди квартир и решить другие проблемы, подчеркнул господин Шульгинов.

Поправки к законопроекту принимаются до 24 февраля.

Идэль Гумеров