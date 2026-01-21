Госдума в феврале рассмотрит законопроект минстроя Башкирии о микрогенерации

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал совету парламента включить в программу весенней сессии законопроект министерства строительства и архитектуры Башкирии об изменениях в федеральный закон «Об электроэнергетике». Рассмотреть законопроект планируется в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», региональный минстрой предлагает разрешить поставку электричества в квартиры от солнечных электростанций, монтированных на фасадах многоквартирных домов. Для этого, в частности, необходимо из действующего определения объекта микрогенерации снять ограничение мощности в 15 кВт. Вместо этого предлагается наделить федеральный кабмин правом самому определять предельные значения.

По мнению авторов законопроекта, новелла позволит снизить плату за электричество, уменьшить нагрузку на муниципальные сети и увеличить экологичность жилищного строительства.

Эти меры, говорится в пояснительной записке, расширят область применения микрогенераторов, что особенно актуально, подчеркивают инициаторы, в условиях прогнозируемого энергодефицита в отдельных частях Единой энергетической системы России.

По данным «Ъ-Уфа», документ разработали глава минстроя Башкирии Артем Ковшов, начальник отдела промышленности стройматериалов, строительной индустрии и новых технологий Артур Тагиров, а также председатель комитета Курултая Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Андреев. В федеральный парламент законопроект внесло правительство страны.

Идэль Гумеров