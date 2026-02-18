Госдума в первом чтении разрешила ЧОП использовать для защиты стрелковое оружие

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий специализированным частным охранным организациям (ЧОП) использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры. ЧОП планируют наделить этим правом на время проведения СВО.

Для получения оружия нужно будет направить обращение в Росгвардию, которое предварительно должно быть согласовано с региональным управлением ФСБ. Росгвардия вправе принять решение о выдаче требуемых моделей оружия и патронов к нему исходя из их наличия.

Законопроект 30 января внесла в Госдуму группа депутатов. Сейчас более 80% объектов ТЭК охраняют ЧОП, которым можно использовать только служебное оружие. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев говорил, что с начала СВО сохраняется угроза атак на объекты топливно-энергетического комплекса и другие критически важные объекты.