В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 15%

В Свердловской области заболевамость ОРВИ выросла на 15,3% за неделю, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. При этом такой уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 19,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За неделю в Свердловской области зарегистрировали 30,6 тыс. заболеваний ОРВИ, из них 13,6 тыс. — в Екатеринбурге. 62% заболевших — это дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены возбудители гриппа, covid-19, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, риновирусы и другие»,— уточнили в Роспотребнадзоре.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры защиты, в том числе обрабатывать руки и потенциальные источники инфекции, в том числе свои гаджеты. Лучше использовать спиртовые салфетки и гели на основе спирта.

Анна Капустина