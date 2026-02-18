В пунктах сдачи ЕГЭ усилят охрану из-за участившихся случаев нападения на школы

В пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) усилят меры безопасности из-за участившихся случаев нападения на школы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В последние месяцы отмечается всплеск школьных "шутеров"... нужно будет сделать большие акценты (на безопасности.—“Ъ”)»,— заявил господин Музаев на пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году (цитата по ТАСС).

По его словам, что Росгвардия продолжит обеспечивать охрану пунктов проведения экзаменов. В прошлые годы за день до ЕГЭ правоохранительные органы проверяли помещения с кинологами, добавил глава ведомства.