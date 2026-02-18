Вид на жительство в Грузии получили более 32 тысяч россиян

Председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил на парламентских слушаниях, что за последние несколько лет вид на жительство (ВНЖ) в Грузии получили 32 129 граждан РФ .

Грузинский политик уточнил, что эта цифра составляет 30,03% от общего числа выданных ВНЖ. На втором месте после россиян граждане Индии (23 930), а на третьем — Азербайджана (6741).

Господин Кобахидзе напомнил, что с 1 марта 2026 года в Грузии ужесточаются условия получения ВНЖ. Минимальный порог вложений в недвижимость для получения этого статуса повышается со $100 тыс. до $150 тыс. При этом, подчеркнул премьер-министр, иностранец получит лишь краткосрочный ВНЖ на год, а для долгосрочного ВНЖ необходимо инвестировать в недвижимость $300 тыс.

Георгий Двали, Тбилиси