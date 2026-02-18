Reuters: бизнесменам Уиткоффу и Кушнеру не хватает опыта на переговорах в Женеве

Решение президента США отправить своего близкого друга и зятя для почти одновременного проведения переговоров по украинскому кризису и иранской ядерной программе вызывает серьезные вопросы у экспертов. Об этом сообщает Reuters. По мнению опрошенных агентством аналитиков, у Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, выходцев из хорошо знакомого Дональду Трампу мира нью-йоркской недвижимости, нет ни «глубоких познаний, ни опыта» для того, чтобы сражаться с такими ветеранами-переговорщиками, как главы делегаций Ирана и России. Один из собеседников Reuters назвал шокирующим решение господина Трампа возложить на господ Уиткоффа и Кушнера урегулирование «всех проблем мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф (слева) и Джаред Кушнер

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Стив Уиткофф (слева) и Джаред Кушнер

«Все это напоминает приемный покой в больнице, в который поступили два человека в критическом состоянии, а единственный имеющийся врач не может уделить ни одному из них достаточного внимания, что увеличивает вероятность неудачи», — цитирует агентство одного из экспертов. По его мнению, двойные переговоры в Женеве одним своим фактом усиливают сомнения в том, что Вашингтон серьезно относится к своим дипломатическим усилиям.

«Решение обеих проблем в одном месте в одно время не слишком разумно, — приводит агентство мнение бывшего советника президента Барака Обамы по международным вопросам Бретта Бруэна. – Трамп более заинтересован в количестве, а не в качестве».

Представители администрации президента Трампа, напоминает Reuters, неоднократно защищали результаты работы господ Кушнера и Уиткоффа. Заявлялось об их мастерстве в достижении соглашений, особом доверии к ним главы государства и очевидных неудачах более традиционных дипломатических усилий.

