Отцовство может быть престижным клубом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucy Pemoni LP / GAC / Reuters Фото: Lucy Pemoni LP / GAC / Reuters

И в российском обществе, и за рубежом работал стереотип (да и не будем обманываться, все еще работает), что родительство — это материнство. Именно женщины сидят дома с ребенком, женщины решают сотни бытовых задач, они же ищут ответы на свои вопросы, связанные с детьми, на специальных сервисах для мам.

А много ли площадок для отцов? В Великобритании два активных отца Мэтью Картер и Лоуренс Прайс создали подкаст «Тайная жизнь пап». Проект призван исследовать часто забавную и порой сложную реальность современного отцовства. Это честный взгляд на жизнь пап, где собеседники вместе с приглашенными экспертами затрагивают темы психического здоровья, отношений в паре после появления ребенка, «папины лайфхаки», карьерные перемены и так далее. Одна из задач шоу — разрушить традиционные стереотипы о воспитании детей.

Недавно авторы проекта вышли в офлайн и устроили мероприятие «Пинты и косички». Объединившись с местными брендом пива и салоном красоты, Картер и Прайс организовали встречу пап. Мужчины — дюжина или даже две — расселись вокруг длинного стола и получили по манекену. Профессиональный стилист-парикмахер в течение вечера рассказывал, как именно сделать ребенку с длинными волосами прическу: как собрать хвостик или два, какие есть виды косичек. Мужчины получили не только ценный навык, которому многих никогда не учили, но и отлично провели время за пивом, обсуждая друг с другом насущные вопросы. Участие стоило 25 фунтов стерлингов (примерно 2,5 тыс. руб.

В России отношение к отцовству тоже меняется. Например, результаты опроса ВЦИОМ показали, что 85% поддерживают идею предоставления мужчинам длительного отпуска после рождения ребенка. Ранее таких было 55%. На отца возлагается не только задача обеспечения семья, но и воспитания: сложные разговоры, навык решения конфликтов, участие в образовании и здоровых привычках — зоны влияния отцов. Одновременно во всех сферах растет тренд на создание комьюнити, где люди с общими задачами и интересами объединяются и качественно проводят время. Видимо, это могут быть и отцовские клубы.

Яна Лубнина