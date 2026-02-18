Теракт за свой счет

Суд вынес приговор двум подросткам из Омска за поджог в 2024 году вертолета Ми-8, принадлежащего Минобороны. 16-летние юноши проникли на военный аэродром «Омск-Северный» и забросали воздушное судно «коктейлями Молотова», как их инструктировал через мессенджер куратор. Обещанные $20 тыс. за диверсию они так и не получили. Поджигателей приговорили к семи и семи с половиной годам колонии и обязали солидарно выплатить военному ведомству почти 670 млн руб. в качестве компенсации за сожженный вертолет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По решению суда, совершившие теракт омские подростки первый год проведут в воспитательной колонии, оставшийся срок — в исправительной колонии общего режима

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Второй Восточный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело о поджоге вертолета Ми-8 на аэродроме «Омск-Северный» осенью 2024 года. Двоих поджигателей, которым теперь уже исполнилось по 17 лет, признали виновными в теракте, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 205 УК РФ), и назначили 7 и 7,5 лет лишения свободы, рассказала сегодня, 18 февраля, официальный представитель управления ФСБ России по Омской области Ирина Руснак. До совершеннолетия они будут находиться в воспитательной колонии, потом их переведут в исправительную колонию общего режима.

Собственнику воздушного судна — Минобороны РФ — осужденные должны возместить ущерб в размере 668 млн руб.

По данным органов госбезопасности, в ночь на 23 сентября 2024 года на военном аэродроме «Омск-Северный» загорелся вертолет Ми-8. Огонь почти полностью уничтожил кабину воздушного судна. Как было сразу установлено, причиной пожара стал поджог. Правоохранители возбудили уголовное дело, раскрыть его удалось в течение суток.

По подозрению в причастности к диверсии оперативники регионального УФСБ и управления ФСБ по 33-й ракетной армии задержали двух несовершеннолетних жителей Омска. Один из них учился в классе с математическим уклоном, второй был студентом колледжа. На время следствия их отправили в СИЗО.

Как рассказали в омском УФСБ, молодые люди дали признательные показания. Они сообщили, что подожгли вертолет по заданию неизвестного лица, обещавшего заплатить за это $20 тыс. В переписке, которая велась в мессенджере Telegram, куратор прислал координаты аэродрома. Следуя его инструкциям, подростки несколько раз приезжали на велосипедах к объекту, чтобы разведать местность. В одну из таких поездок они проделали дыру в ограждении аэродрома.

Подростки купили компоненты «коктейля Молотова». В назначенное время они проникли на охраняемую территорию аэродрома и забросали Ми-8 бутылками с зажигательной смесью, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Видеозапись с кадрами полыхающего вертолета молодые люди отправили заказчику в качестве доказательства выполненного задания. Обещанные за поджог доллары им выплачены не были, указывается в материалах следствия.

Константин Воронов