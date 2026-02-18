В Удмуртии усилят контроль за расчисткой крыш от снега

Руководителям районов Удмуртии поручено усилить контроль за расчисткой крыш социальных объектов от снега. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Жителей призывают сообщать о проблемах с накопившимся снегом и сосульками в управляющие компании. В случае отсутствия реакции можно обращаться в Госжилинспекцию.

«Ликвидировать наледи и снежные наросты на карнизах окон или балконах должен сам собственник жилья. То же самое касается частных домов. Очистка кровель таких строений — ответственность владельца»,— подчеркнул господин Ефимов.

Напомним, 17 февраля в Балезинском районе обрушилась крыша коровника из-за скопившегося снега, под завалами оказалось 30 животных, часть из которых погибла.

Анастасия Лопатина