В Госдуму внесли законопроект о продлении гаражной амнистии до 2031 года

Партия «Единая Россия» (ЕР) внесла в Госдуму законопроект о продлении срока действия гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Инициаторами выступили секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Гаражная амнистия действует с осени 2021 года и предусматривает упрощенный порядок регистрации прав собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. Срок действия документа истекает 1 сентября 2026 года.

По данным Росреестра, за время действия программы более 746 тыс. объектов, включая гаражи и участки под ними, были зарегистрированы в упрощенном порядке. Наибольший спрос на регистрацию оказался в Ленинградской области, а также в Московской, Омской, Саратовской, Тюменской областях и Пермском крае.

Гаражи и земля под ними могут быть оформлены в собственность при условии, что они построены до введения в действие Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года), являются одноэтажными, без жилых помещений и расположены на земле в ведении государства или муниципалитета. При этом амнистия не распространяется на самострои, гаражи-«ракушки» вне кооперативов и подземные паркинги в многоэтажках.

По словам господина Крашенинникова, механизм позволил тысячам граждан стать официальными собственниками имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать его по наследству или продавать. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, требование сохранить упрощенный порядок еще на пять лет в ЕР признали необходимым.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 37 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».