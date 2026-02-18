Не допущенный до выборов в Дзержинске ветеран СВО станет главой Заволжья

Ветеран СВО, участник программы «Герои. Нижегородская область» Андрей Куприянов займет пост главы (начальника территориального управления) города Заволжье Городецкого округа Нижегородской области. Как сообщили в областном правительстве, к исполнению обязанностей он приступит 24 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Андрей Куприянов ушел на СВО добровольцем. Там он командовал ротой и принимал участие в боях за Лисичанск, Соледар и Бахмут. Награжден медалью «За отвагу».

По данным областного правительства, это первый в Нижегородской области случай, когда руководящую муниципальную должность займет ветеран СВО, прошедший обучение по программе «Герои. Нижегородская область». Наставником ветерана в этой программе был заместитель губернатора Андрей Гнеушев, отвечающий за внутреннюю политику.

Отметим, ранее Андрей Куприянов в числе группы самовыдвиженцев пытался зарегистрироваться в качестве кандидатов в депутаты городской думы Дзержинска. Свердловская территориальная избирательная комиссия Дзержинска отказала им в регистрации. Самовыдвиженцы пытались обжаловать действия территориальной избирательной комиссии в облизбиркоме, но не смогли. Областная избирательная комиссия послала самовыдвиженцев в суд.

Андрей Репин