Областной избирком послал самовыдвиженцев Дзержинска в суд

Избирательная комиссия Нижегородской области отказалась рассматривать жалобу на действия Свердловской ТИК, отказавшейся зарегистрировать девятерых самовыдвиженцев на выборы городскую думу Дзержинска. Городской избирком также оставил отказ в силе.

В регистрации кандидатами отказали местным активистам, бывшим депутатам и участнику СВО Андрею Куприянову. Не допущенные к участию в муниципальных выборах граждане считают отказ формальным и необоснованным.

В облизбиркоме свой отказ разбирать спорную ситуацию с территориальной комиссией объяснили тем, что ее действия могут быть обжалованы «только в судебном порядке».

Один из самовыдвиженцев Олег Чесноков считает, что избирательная комиссия Нижегородской области «решила отсидеться в стороне», проигнорировав ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав…», нормы которого регламентируют рассмотрение вышестоящими организациями жалоб на нижестоящие.

Сотрудники областного избиркома, комментируя свое решение, сослались на этот же федеральный закон.

