Проект о профилактике уклонизма и искажения истории насторожил думскую оппозицию

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень направлений по профилактике правонарушений. Авторы поправок предложили противодействовать еще и уклонению от службы в армии, а также искажению исторической правды. Содержание инициативы вызвало возражения у депутатов от КПРФ и ЛДПР.

Первой к презентовавшему законопроект Эрнесту Валееву («Единая Россия») обратилась депутат Нина Останина (КПРФ). Она попросила уточнить перечень мероприятий, которыми планируется осуществлять профилактику. В том же направлении рассуждал и Иван Сухарев (ЛДПР). Он поинтересовался, как будут вычислять лиц, склонных к таким правонарушениям, и что авторы инициативы подразумевают под «искажением исторической правды».

Обоих парламентариев господин Валеев отослал к уже существующему законодательству, где, по его словам, есть ответы на все возникшие вопросы. Депутат обратил внимание господина Сухарева на то, что речь в статье идет о профилактике «конкретных статей» Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, в том числе: осквернение воинских захоронений (243.4 УК РФ), реабилитация нацизма (354.1 УК РФ) и злоупотребление свободой массовой информации (13.15 КоАП РФ).

Еще один коммунист — Андрей Алехин — обратил внимание на то, что единого мнения по отдельным историческим периодам нет даже в зале пленарных заседаний Госдумы. В связи с этим он задался вопросом, насколько правоохранители компетентны в оценке исторических вопросов. В ответ на это Эрнест Валеев заявил, что уголовно-процессуальная деятельность, в отличие от политики, носит весьма конкретный характер.

Несмотря на развернувшееся обсуждение, законопроект был принят почти единогласно: 392 голоса — «за», один депутат воздержался.

Законодательство по профилактике правонарушений не предполагает правовых санкций в привычном смысле. В федеральном законе среди форм профилактического воздействия упоминаются учет, надзор и беседы. Их вправе осуществлять, в частности, органы прокуратуры, Следственного комитета России, ФСБ и МВД. Помимо этого, законодательством предполагается специальный мониторинг.

Профилактика по закону может применяться, в частности, к несовершеннолетним, подвергнутым принудительным мерам воспитательного воздействия.

Степан Мельчаков