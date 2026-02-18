Китайский Новый год отмечают по-русски

Китайская опера, азиатская кухня, мастера ушу, драконы, барабаны и тысячи традиционных фонариков — Москва встречает начало года Огненной Лошади по восточному календарю. Организаторы праздничных мероприятий удивляются тренду на китайские корпоративы со славянской спецификой. При этом сами гуляния продлятся до начала марта. О празднике и не только — Станислав Крючков.

Столица «фестивалит» с прищуром и в красных оттенках. Если вы давно не были на Манежной площади или в ее окрестностях, восточный колорит вашему любопытству там обеспечат. И, может быть, удовлетворят. Локальный размах — словно все еще Новый год, наш, классический. Только вместо Деда Мороза китайские персонажи: панды, змеи с лентами, море иероглифов, люди в китайских масках.

Войти в воду дважды нельзя, а Новый год повторно встретить можно. Стоимость действа можно соотнести с затратами на январский праздник, полагает амбассадор Национальной ассоциации организаторов мероприятий Игорь Лютенко: «По своему опыту могу сказать, что подготовка к недельному празднованию китайского Нового года по затратам — это 1/10 тех средств, которые тратит столица на новогодние мероприятия.

Основная часть заказов — визуальное оформление, декор».

Аутентичности не достает, может быть, из-за обильного снега. Но главное — настроение, продолжает Игорь Лютенко, которого, кстати, в своей среде называют «ивент-батя», и в фестивалях он толк знает: «Нам пока не хватает погруженности в китайскую традицию. Берем референсы известных ресурсов и по ним мастерим себе наш китайский Новый год. Мои коллеги редко и достаточно поверхностно обращаются к специалистам такого уровня, чтобы это был именно традиционный китайский праздник. Пока создаем все по нашим представлениям».

Помимо визуальной части есть и музыкальная составляющая — китайские мелодии, ритмы, да и просто звуки. Вот поет панда, или огненная грива лошади переливается колокольчиками. Живущие в Москве китайцы смягчают ощущение праздника корпоративами, конечно, заказывают хиты на родном языке. Но и про русский «околофольклор» не забывают, отмечает основатель Event Music Partners Евгений Бессонов. Под ключ такой локальный китайский Новый год будет стоить от 600 тыс. руб. до 800 тыс. руб., уточняет собеседник “Ъ FM”: «Есть тренд — корпоративы, в которых участвуют китайские представители. Но это одна песня максимум — очень эксклюзивная история. Стоимость — в среднем порядка 250 тыс. руб. Есть песни, которые очень популярны в Китае, и еще есть ряд любимых композиций на русском языке: "Калинка-малинка", "Матушка-земля" Татьяны Куртуковой. Китайцы ими очень прониклись. Кавер на китайском — очень трудная задача. Визуальное оформление при этом предпочитают в русском стиле».

30 московских отелей подготовили комплименты и новогодние завтраки. Среди постояльцев много жителей КНР. Более 140 гастрономических заведений поменяли свое оформление. Но единение начинается на улице, а легкий или даже не очень мороз ему только способствует, говорит глава совета ассоциации содействия российско-китайскому туризму Юрий Цуркан: «Меру здесь никто не устанавливает.

Наши люди соскучились по чему-то новому, искристому, блестящему, непохожему на то, что есть в повседневности, а китайский Новый год — это и есть феерическое празднество.

Почему бы и нет? Китайский Новый год еще называется "Веселый праздник весны". Мы сейчас говорим только о его внешней атрибутике. А это семейный праздник, время подведения итогов за прошлый год и планы на следующий».

Так уж вышло, что китайский Новый год совпадает с началом Рамадана. Тут все строго по Луне. Мусульмане держат пост. В марте он завершится праздником Ураза-байрам.

